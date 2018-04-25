Земан снова выступил за перенос посольства Чехии в Израиле в Иерусалим

ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. На торжественном вечере, организованном в среду под патронатом президента Чехии на Пражском граде в честь 70-летия возникновения государства Израиль, Милош Земан под аплодисменты многих присутствующих снова призвал перенести посольство республики из Тель-Авива в Иерусалим.
Посол Израиля в Чехии Даниэл Мерон зачитал после выступления Земана приветствие премьера Биньямина Нетаньяху президенту и всем гражданам республики, в котором израильский политик поблагодарил чешский народ за неизменно дружественное отношение к Израилю и его народу. Широко известен тот факт, что в конце 1940-х годов Чехословакия оказала помощь Израилю в его борьбе с арабскими странами поставками ему истребителей и обучением их персонала.
Во время торжества в честь юбилея государства Израиль на Пражском граде у его стен прошел митинг протеста с участием нескольких десятков членов пропалестинских обществ в Чехии, которые в своих выступлениях обвинили местных политиков в "абсолютно некритическом отношении к Израилю".