Пожилая россиянка пострадала в результате наезда фургона на толпу в Торонто

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Архивное фото

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в канадском Торонто пострадала 90-летняя гражданка России, ее состояние оценивается как стабильное, сообщает российское посольство.

Sadly, a 90 year old Russian citizen A.S.Kozhevnikova, residing in Canada, was injured as in the #TorontoAttack. She's now being treated at a hospital. Russian consuls are in contact with her family, closely monitoring the situation. We wish Alexandra Stepanovna a speedy recovery pic.twitter.com/NBcdkNAi57 — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 25 апреля 2018 г.

Уточняется, что пострадавшая — Александра Степановна Кожевникова, 1927 года рождения, носит звание ветерана труда. Женщина также имеет канадское гражданство.

"Генеральное консульство России в Торонто находится в постоянном контакте с сыном пострадавшей. По информации госпиталя, куда была доставлена Кожевникова, она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю", — добавили в посольстве.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в канадском городе Торонто, жертвами происшествия стали 10 человек, еще 15 пострадали. За рулем фургона находился 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете в полиции.

Инцидент произошел в заключительный день встречи представителей стран "Большой семерки" в Торонто. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл, однако, отметил, что власти не получали информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Мотивы действий злоумышленника пока не установлены. Следственные действия продолжаются.