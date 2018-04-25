Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Митинг оппозиции в центре Еревана завершился, но люди пока остаются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся обсуждают заявления своих лидеров, гуляния продолжаются также на соседних улицах, по городу ездят сигналящие машины с флагами Армении. Ожидается, что в 23:00 по местному времени (22:00 мск) по всему городу пройдет очередная акция "кастрюля-половник", когда недовольные бьют по кастрюлям.

Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста в Ереване в четверг. Он сообщил, что с утра продолжатся забастовки, а вечером вновь состоится масштабный митинг. Также он призвал в полдень остановить автомобили на 20 минут.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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