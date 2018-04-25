Капитан судна "Норд" попал в больницу на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, в день рождения его поместили в больницу, сообщил РИА Новости адвокат российских моряков Дмитрий Щербина.

По его словам, шкипер проходит медобследование.

Адвокат отметил, что больничный уход — самый большой подарок для Горбенко, учитывая состояние его здоровья и отношение к нему украинских властей.

В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Двое рыбаков сумели вернуться в Россию на прошлой неделе.

Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.

Как заявили в компании, которой принадлежит сейнер, судно задержали противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".