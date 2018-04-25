Страны НАТО обсудят противодействие России и увеличение оборонных расходов

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на предстоящей в пятницу встрече в Брюсселе обсудят противодействие РФ и увеличение оборонных расходов, сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента.

По его словам, от США на встрече будет присутствовать исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан. Одним из центральных вопросов станет подготовка встречи глав государств стран-членов НАТО 11-12 июля.

Среди других вопросов он назвал противодействие "дестабилизирующим и агрессивным действиям России в Грузии, на Украине и в Сирии".

Еще одной темой станет выполнение обязательств стран НАТО по повышению оборонных расходов до 2% от ВВП, что сделали еще не все страны. В частности, этих показателей еще не достигла Германия, напомнил чиновник.

Кроме того, по его словам, стороны намерены обсудить роль НАТО в борьбе с терроризмом, в том числе путем "усиления вовлеченности партнеров (альянса) на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"Это очень важная министерская встреча, особенно в свете атаки на Скрипалей и ударов в Сирии", — добавил представитель ведомства, имея в виду отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и недавний удар американских, британских и французских сил по Сирии.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.