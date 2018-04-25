В Госдепе пока не называют дату новой встречи Шеннона и Рябкова

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. В госдепартаменте США пока не называют дату возможной встречи замгоссекретаря Томаса Шеннона и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Мы внимательно следим за этой (темой), но пока нам нечего анонсировать", — заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента в ответ на вопрос о возможности новой встречи в таком формате.

Ранее Рябков и Шеннон провели несколько встреч, на которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и стратегической стабильности.

Ранее газета Washington Times сообщила, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Шеннон, один из наиболее опытных дипломатов в госдепартаменте, покидает свой пост. По данным издания, Шеннон уже заявил коллегам, что уйдет в отставку, когда на его место сенат утвердит преемника. Дипломат пояснил, что принял решение по личным, а не политическим мотивам.