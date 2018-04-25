Посольство России обвинило США в нарушении международного права

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти США нарушают как международное, так и национальное право в отношении дипломатической собственности России в Сиэтле, Россия со своей стороны имеет право на адекватный ответ, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Николай Пукалов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Представители США взломали замок на воротах резиденции генконсула РФ в Сиэтле

"Они нарушают не только международное право своими грубейшими действиями, но и свое собственное законодательство, защищающее право частной собственности. В данном случае речь идет о государственной собственности Российской Федерации", — сказал Пукалов.

"При этом российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные действия", — отметил он.

Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле. Они вошли на территорию резиденции и в данный момент пытаются попасть в здание.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не выслали из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.