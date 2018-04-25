МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с проникновением властей США на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле.
"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала дипломат в Facebook.
Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание.
В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах.
Все работники генконсульства покинули дипобъект накануне. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.
Дипломаты заявили, что продолжат следить за российской собственностью в Сиэтле.
Police and US Dept official staff are now walking in the inner yard of the former #Russian Consul General building in #Seattle; a car of the locks maintenance service that helped them break gate locks parked in front pic.twitter.com/itoBe7ezIH— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) April 25, 2018
Высылка дипломатов
В конце марта Вашингтон объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле и предписал покинуть резиденцию консула до 25 апреля. Кроме того, американские власти потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну.
Вашингтон объяснил свои действия "причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", не предоставив никаких доказательств. Закрытие генконсульства Вашингтон оправдывал географической близостью дипобъекта к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.
В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.