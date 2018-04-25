МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с проникновением властей США на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Представители США взломали замок на воротах резиденции генконсула РФ в Сиэтле

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала дипломат в Facebook.

Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание.

В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах.

Все работники генконсульства покинули дипобъект накануне. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.

Дипломаты заявили, что продолжат следить за российской собственностью в Сиэтле.

Police and US Dept official staff are now walking in the inner yard of the former #Russian Consul General building in #Seattle; a car of the locks maintenance service that helped them break gate locks parked in front pic.twitter.com/itoBe7ezIH — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) April 25, 2018

Высылка дипломатов

В конце марта Вашингтон объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле и предписал покинуть резиденцию консула до 25 апреля. Кроме того, американские власти потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну.

Вашингтон объяснил свои действия "причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", не предоставив никаких доказательств. Закрытие генконсульства Вашингтон оправдывал географической близостью дипобъекта к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.