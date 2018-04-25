Представители США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле‍

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СИЭТЛ, 25 апр — РИА Новости. Представители властей США вошли в здание закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле и включили свет, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.

По данным корреспондента, замок двери главного входа в резиденцию взломали, затем представители госдепартамента зашли в здание.

Отмечается, что рабочие восстановили подачу воды в здание. Ранее вода была отключена по поручению российских дипломатов.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Николай Пукалов заявил РИА Новости, что попытка властей США попасть на территорию резиденции является недружественным шагом.

Российские дипломаты наблюдают за действиями властей США, решение об ответе будет принято позже.