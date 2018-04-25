Депутат Никонов прокомментировал арест правозащитника Гапоненко в Риге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арест правозащитника Александра Гапоненко в Риге демонстрирует всему миру репрессивные меры в отношении представителя русскоязычного меньшинства, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"На фоне заявлений Риги о верности демократическим ценностям всему миру продемонстрированы репрессивные меры в отношении авторитетного представителя русскоязычного меньшинства, которое мирным путем отстаивает естественное право своих детей учиться на родном языке", — цитирует парламентария его пресс- служба.
По мнению депутата, арест Гапоненко и отправление его в рижскую тюрьму на два месяца — это форма давления на русскоязычных жителей Латвии и очевидное преследование за позицию, не совпадающую с политикой латвийских властей, демонстративно нарушающих принципы свободы слова и мнений.
"Обращаюсь к европейским парламентариям и общественным организациям, ученым, публицистам: сделайте все от вас зависящее, чтобы политическое преследование Александра Гапоненко было прекращено", — добавил Никонов.
Дипломат отметил, что Москва считает арест Гапоненко "попыткой ликвидации свободы слова, мнений и распространения информации, что неприемлемо в демократическом обществе". Он заявил, что Москва требует немедленного освобождения Гапоненко и будет "внимательно отслеживать, как просвещенная общественность Европы отреагирует на незаконное задержание".
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