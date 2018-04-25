Оппозиция Армении требует освободить участников захвата здания ППС

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Армянская оппозиция требует освободить участников вооруженного захвата в 2016 году здания патрульно-постовой службы в Ереване, заявил на митинге в Ереване депутат парламента Сасун Микаелян.
Накануне полиция Армении задержала руководителя оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Гарегина Чукасзяна, поддержавшего летом 2016 года захват здания ППС в Ереване.
Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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