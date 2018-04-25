СИЭТЛ, 25 апр — РИА Новости. Представители американских властей проникли на территорию резиденции генконсула России в Сиэтле и вошли в здание, передает корреспондент РИА Новости.

Все сотрудники генконсульства накануне покинули дипобъект. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.

В посольстве в Вашингтоне назвали действия американских чиновников недружественным шагом и пообещали, что Москва объявит об ответных мерах.

Высылка российских дипломатов

В конце марта Вашингтон объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле и предписал покинуть резиденцию консула до 25 апреля. Кроме того, американские власти потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну.

Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил от высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.