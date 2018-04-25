Британские лорды не поддержали планы кабмина изменить законы после Brexit

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата лордов британского парламента ограничила полномочия правительства Терезы Мэй, которых оно добивается для внесения изменений в законодательство после Brexit.

Соответствующая поправка к законопроекту о Brexit принята палатой лордов в среду 349 голосами "за" при 221 "против". Согласно поправке, правительство будет прибегать к таким "спецполномочиям" не когда это необходимо (как предлагалось во внесенном Мэй законопроекте), а только когда будет доказана необходимость этого. Изначально правительство Мэй пыталось воспользоваться законодательной нормой, в которой описывается право на спецполномочия, введенной еще в XVI веке королем Генрихом Восьмым.

Это уже четвертое за последние недели "поражение" кабинета Мэй после внесения законопроекта в парламент – палата лордов уже приняла три поправки, налагающие ограничения на планы правительства осуществить "жесткий" Brexit. Ранее палата лордов приняла поправку, позволяющую сохранить действие Хартии Европейского союза об основных правах в британском законодательстве после Brexit, поправку, предусматривающую сохранение членства Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС, а также поправку, ограничивающую министров в праве определять, какие именно законы ЕС могут быть пересмотрены судом после выхода из Евросоюза.

Однако сегодняшнее голосование, как и предыдущие, окажет мало влияния на законодательный процесс, поскольку все поправки будут переданы для согласования в палату общин, которая, как ожидается, поддержит позицию правительства. Тем не менее результат волеизъявления лордов показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах. По мнению местных СМИ, несмотря на то, что голосование лордов в данный момент не сильно подействует на планы Мэй, оно окажет влияние на законотворцев.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.