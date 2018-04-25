Бывший мэр Рыбинска отсудил в ЕСПЧ две тысячи евро за длительный арест

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего мэра Рыбинска, экс-директора НПО "Сатурн" Юрия Ласточкина и обязал Россию выплатить ему 2,1 тысячи евро за необоснованно длительное содержание под стражей в период предварительного следствия по уголовному делу, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Маркарьян.
В настоящий момент Ласточкин, по словам защитника, находится на усиленном режиме содержания — в колонии строгого режима города Бежецк.
Рыбинский городской суд в конце 2015 года приговорил Ласточкина к 8,5 годам заключения за взятку и растрату.
Как следует из материалов дела, деньги должны были передаваться через помощника Ласточкина Геннадия Телегина, который ранее за посредничество во взяточничестве был приговорен к условному лишению свободы на пять лет и выплате штрафа в 4 миллиона рублей.
Кроме того, мэру вменялся эпизод о незаконной продаже водоочистных сооружений ОАО "НПО Сатурн" за сумму более 112 миллионов рублей в 2009 году, когда директором предприятия был Ласточкин.