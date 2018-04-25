В Ереване демонстранты потребовали избрать премьером Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Собравшиеся в центре Еревана демонстранты потребовали назначить на пост главы правительства Армении лидера протестов Никола Пашиняна.

В ответ на вопрос одного из активистов о том, кого протестующие хотят видеть на должности премьера, люди начали скандировать: "Никол! Никол!"

Тогда активист пообещал, что в ближайшее время парламент выберет главу кабмина. Митингующие встретили его слова аплодисментами и радостными криками.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Митинг в Ереване © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Митинг в Ереване

Акции протеста

Акции протеста начались в Армении 13 апреля. Люди выступали против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, а 17 апреля объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян покинул пост. Вслед за ним в отставку ушло правительство. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен также представитель Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на отставку Саргсяна, демонстрации не прекратились. В среду акции протеста охватили весь центр Еревана, а также прошли в других населенных пунктах. В центр столицы стянули полицию и спецтехнику.

Накануне Пашинян заявил, что готов занять должность премьера, если народ возложит на него такую ответственность. По словам лидера оппозиции, скорее всего так и произойдет, так как его поддерживают 90 процентов избирателей. При этом он пообещал бойкотировать выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию.

Кроме того, Пашинян заявил, что протесты не прекратятся до выполнения "целей революции".