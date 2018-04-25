Блок "Царукян" отказался отдавать свои голоса Пашиняну

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Блок "Царукян" присоединился к протестному движению Никола Пашиняна, но безоговорочной поддержки его кандидатуры это не предполагает. Об этом в беседе со Sputnik Армения заявил секретарь фракции Ваге Энфиаджян.
Фракция "Елк" и примкнувший к ней блок "Царукян" в данный момент имеют 40 мандатов. Для избрания главы кабмина требуется 53 депутатских голоса.
"Мы представляем вторую политическую силу страны. <…> Мы с народом, а не с Николом Пашиняном. И наши депутатские голоса, которые мы получили от народа, не собираемся никому отдавать", — сказал Энфиаджян.
В то же время блок выступает за проведение досрочных парламентских выборов. Любая проблема должна быть решена посредством переговоров, которые предотвратят дальнейшее применение силы и кровопролития, уверен Энфиаджян.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.
Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, премьер подал в отставку.
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