Макрон заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. У Ирана никогда не будет ядерного оружия, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

"Что касается Ирана, то наша цель ясна: у Ирана никогда не будет никакого ядерного оружия. Ни сейчас, ни через пять лет, ни через десять лет — никогда", — сказал он, выступая в конгрессе США, где он находится с государственным визитом.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".