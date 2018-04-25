На Украине суд арестовал активистку движения "Волонтеры Победы"

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Херсонский городской суд на два месяца арестовал активистку движения "Волонтеры Победы" Елену Одновол, сообщила пресс-секретарь "прокуратуры Крыма" (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией. — Прим. ред.) Татьяна Тихончик на странице в Facebook.

Активистка будет находиться под стражей до 21 июня. Ее подозревают в госизмене.

"Волонтеры Победы" уже обратились в российский МИД, СПЧ и к российскому омбудсмену.

"Мы очень переживаем и надеемся, что Лена скоро вернется домой", — заявила РИА Новости руководитель движения Ольга Амельченкова.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала Одновол на границе с Крымом.

"Волонтеры Победы" рассказали, что активистка живет на полуострове, она ехала на Украину к родственникам. Представители движения устроили пикет у посольства в Москве в знак протеста против ее задержания.

СПЧ попросил комиссара Совета Европы взять это дело под личный контроль. По имеющимся у СЕ данным, ее обвиняют в подрывной деятельности и нанесении урона суверенитету Украины и ее территориальной целостности".

После этого инцидента депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину.

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