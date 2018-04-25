Союз журналистов Украины заявил о росте числа нападений на работников СМИ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Физической агрессии при исполнении профессиональных обязанностей на Украине в январе-марте 2018 года подвергся 21 журналист, фиксируется рост числа нападений, заявил глава Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

"Эта проблема усугубляется системной безнаказанностью за нападения на журналистов при исполнении профессиональных обязанностей", — сказал Томиленко, слова которого передает информагентство УНИАН.

По его словам, если за три месяца текущего года зафиксирован 21 инцидент применения физической силы к журналистам при исполнении профессиональных обязанностей, в то же время за первый квартал прошлого года аналогичных случаев было 18. "Мы фиксируем некоторый рост нападений на журналистов. Нас тревожит эта ситуация", — сказал Томиленко.

По его словам, больше проявлений физической агрессии в отношении журналистов было зафиксировано в Киеве и области — 8, в Одесской, Волынской и Полтавской областях — по два.

Томиленко также заявил, что союз журналистов требует от Верховной рады провести парламентские слушания по вопросам физической безопасности журналистов Украины.

Ранее Томиленко заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов, среди них журналисты "Эра-медиа", телеканала "Интер", "112 Украина", NewsOne, телеканала "Украина", интернет издания "Страна.ua" и издания "Вести".