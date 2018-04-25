Фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Оппозиционная фракция "Елк" (Исход) выдвинула кандидатуру своего главы и руководителя протестного движения Никола Пашиняна на пост премьера Армении.

"Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна", — говорится в заявлении фракции.

Фракция "Елк" и примкнувший к ней блок "Царукян" в данный момент имеют 40 мандатов. Для избрания главы кабмина требуется 53 депутатских голоса.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.п