Фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Оппозиционная фракция "Елк" (Исход) выдвинула кандидатуру своего главы и руководителя протестного движения Никола Пашиняна на пост премьера Армении.
"Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна", — говорится в заявлении фракции.
Фракция "Елк" и примкнувший к ней блок "Царукян" в данный момент имеют 40 мандатов. Для избрания главы кабмина требуется 53 депутатских голоса.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.п