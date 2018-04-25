Дочь миллионера разозлила пользователей соцсетей рассуждениями о бедности

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали дочь британского миллионера Сепи Самаи за ее высказывание о бедности в эфире телеканала Channel 5.

Британка приняла участие в телешоу Rich Kids Turn Skint, где состоятельные люди на время оказываются в тех же условиях, что и люди со среднестатистическим доходом. В рамках проекта Самаи пришлось ездить на метро и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Комментируя свое участие в шоу, девушка призналась, что никак не могла понять, как люди могут каждый день ограничивать себя определенным бюджетом.

"Я даже не знала, что люди смотрят на ценники", — заявила Самаи.

Она также упомянула о подаренном отцом автомобиле стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллионов рублей) и лицевом счете в несколько миллионов фунтов, открытом на ее имя.

Рассуждения девушки о бедности разозлили телезрителей. В соцсетях Самаи назвали "испорченной" и упрекнули в том, что она не имеет никакого представления о реальной жизни.

"Эта избалованная девчонка получает от папочки дополнительную сумму на покупку Range Rover, в то время как я не могу снять со своего банковского счета даже десятку", — пишет @Rainy_Daysi.

"Я думаю, она поняла, что не хочет потерять папины деньги", — отметил @irishcaskettfan.

"Вы хотите, чтобы мы гордились богатенькой девочкой, которая попыталась какое-то время жить бедно? Бедность — это не шутка", — заключил @captainpoll.