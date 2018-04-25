Новым начальником генштаба ВС Чехии назначили генерала Алеша Опату

ПРАГА, 25 апр — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан, являющийся также верховным главнокомандующим вооруженными силами (ВС) страны, в среду назначил новым начальником генштаба чешских ВС генерал-лейтенанта Алеша Опату, который сменил в этой должности уходящего на пенсию генерала армии Йозефа Бечваржа. Церемония назначения транслировалась сетевыми телеканалами.

"Нынешняя наша армия предназначена не только для того, чтобы проводила учения и маневры, но и для того, чтобы воевала. Например, в Афганистане", — подчеркнул Земан, добавив, что Опата имеет большой опыт участия в международных военных миссиях.

Новому начальнику генштаба 53 года. Он окончил академию сухопутных войск в чешском городе Вышкове, затем дополнил образование в академии морской пехоты в американской Вирджинии и в военной академии в Лондоне.

Военную карьеру Опата начинал танкистом, позднее переквалифицировался в десантника. Участвовал в миротворческих миссиях на Балканах и в Афганистане. В 2014-2017 годах был представителем Чехии в штабе Стратегического командования НАТО в Европе в бельгийском городе Монсе, с августа 2017 года занимал пост замначальника генштаба чешской армии.

Главной задачей Опаты на новом посту станет активная и широкая модернизация чешской армии. Кроме того, по предложению главы Минобороны Карлы Шлехтовой правительство республики в начале апреля одобрило более расширенное участие чешских военнослужащих в международных военных миссиях, в частности, в Ираке, Афганистане и Мали.

Как ранее заявил премьер Андрей Бабиш, военный бюджет Чехии к 2024 году предполагается довести до требуемых в НАТО 2% ВВП. В настоящее время он составляет около 1,2% ВВП.