Трамп похвалил супругу за организацию приема в честь Макрона и его жены

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругами во время визита президента Франции в Вашингтон. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругами во время визита президента Франции в Вашингтон. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Дональд Трамп поблагодарил супругу, первую леди США Меланью Трамп за роскошный и детально проработанный прием в честь президента Франции и его жены, по замечанию хозяина Белого дома, Вашингтон "стоит на ушах".

.@FLOTUS did a spectacular job hosting the President of France @EmmanuelMacron and his wife Brigitte. Every detail was done to perfection. The State Dining Room never looked more beautiful, and Washington is abuzz over what an incredible job Melania did. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2018 г.

​"Первая леди США проделала потрясающую работу по приему президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит. Каждая деталь была исполнена превосходно", — написал Трамп утром в среду в своем Twitter. По замечанию президента, государственная столовая Белого дома никогда не была более красивой и "Вашингтон в возбуждении от того, какую потрясающую работу проделала Меланья".

Вечером вторника по вашингтонскому времени в Белом доме состоялся первый государственный ужин, организованный президентом США Дональдом Трампом в честь своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

Этот ужин собрал около 150 человек, многих представителей нынешней политической элиты Вашингтона. Так, в списке гостей значатся вице-президент США Майк Пенс с женой, глава Пентагона Джеймс Мэттис, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник по нацбезопасности Джон Болтон, директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, многие другие высокопоставленные представители Белого дома и государственного департамента, а также сенаторы и конгрессмены. Приглашения на ужин также получили глава МВФ Кристин Лагард, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, медиамагнат Руперт Мердок, олимпийские чемпионы, банкиры и даже глава корпорации Apple Тим Кук.

Впервые также на него не были приглашены журналисты и демократы. Исключение составили пара представителей штата Луизиана, который исторически связан с Францией. Освещая долгожданный ужин (Трамп стал первым президентом, не давшим ни одного ужина такого уровня за первый год пребывания у власти), СМИ также не упустили возможность указать, что масштаб мероприятия был в разы меньше ужинов, которые организовывали при Бараке Обаме.

Мероприятие длилось около пяти часов, до полуночи (7.00 мск.).