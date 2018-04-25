Трамп похвалил супругу за организацию приема в честь Макрона и его жены

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Дональд Трамп поблагодарил супругу, первую леди США Меланью Трамп за роскошный и детально проработанный прием в честь президента Франции и его жены, по замечанию хозяина Белого дома, Вашингтон "стоит на ушах".
.@FLOTUS did a spectacular job hosting the President of France @EmmanuelMacron and his wife Brigitte. Every detail was done to perfection. The State Dining Room never looked more beautiful, and Washington is abuzz over what an incredible job Melania did.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2018 г.
"Первая леди США проделала потрясающую работу по приему президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит. Каждая деталь была исполнена превосходно", — написал Трамп утром в среду в своем Twitter. По замечанию президента, государственная столовая Белого дома никогда не была более красивой и "Вашингтон в возбуждении от того, какую потрясающую работу проделала Меланья".
Вечером вторника по вашингтонскому времени в Белом доме состоялся первый государственный ужин, организованный президентом США Дональдом Трампом в честь своего французского коллеги Эммануэля Макрона.
Мероприятие длилось около пяти часов, до полуночи (7.00 мск.).