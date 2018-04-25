Француза, сдавшего жилье террористам, осудили за угрозы бывшей сожительнице

ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Житель Франции Джавад Бендауд, сдававший жилье террористам и оправданный судом, в среду получил шесть месяцев тюрьмы условно за угрозы убийством своей бывшей сожительнице, сообщает телеканал BFMTV.

Приговор сопровождается испытательным сроков на два года, обязательством для осужденного работать или учиться, а также не входить в контакт с потерпевшей, которая является матерью его сына.

В феврале суд признал невиновным Бендауда, который сдал жильем двум террористам, причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года. Тогда суд установил, что Бендауд не знал об их планах, и освободил его.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Бендауд был задержан 18 ноября 2015 года. Мужчину обвиняли в том, что он сдал жилье координатору нападений бельгийцу Абдельхамиду Абауду и еще одному террористу Шакибу Акруху — предположительно, одному из тех, кто устроил стрельбу в парижских кафе. Сам Бендауд неоднократно заявлял, что не знал, кому сдал жилье.