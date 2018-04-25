Партия "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции в Армении

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне продолжающихся вторую неделю массовых протестов.

Руководители федерации считают, что парламенту следует избрать премьера, который будет пользоваться поддержкой народа. Первоочередной задачей нового правительства, по их мнению, должно стать снижение напряженности, преодоление политического кризиса, а также обеспечение условий для проведения внеочередных выборов в Национальное собрание.

Фракция "Дашнакцутюн" располагает семью мандатами в 105-местном парламенте. Для вступления премьера в должность необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата. Сейчас у оппозиционных сил (партии "Елк", "Блока Царукян" и движения "Дашнакцутюн") 47 голосов.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Митинг в Ереване © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Митинг в Ереване

Ранее глава фракции от правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что депутаты РПА не намерены переходить на сторону оппозиции.

Акции протеста

Уличные протесты против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались в середине апреля. Противники обвиняли его в неэффективном управлении, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации в стране.

На прошлых выходных протесты достигли своего пика. Лидеров оппозиции — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна — задержали, однако в понедельник под давлением общественности выпустили на свободу.

В тот же день Саргсян покинул пост, вслед за ним в отставку ушло правительство. Исполняющим обязанности главы кабмина назначили представителя Республиканской партии Карена Карапетяна.

Несмотря на значительные уступки со стороны властей, оппозиция не собирается идти на компромисс. В среду Никол Пашинян объявил, что ждет "полной капитуляции" РПА. По его словам, митинги будут продолжаться до тех пор, пока правящая партия не выполнит все требования протестующих.