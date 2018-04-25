Литовскую компанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала

ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла в среду решение назначить штраф в размере 150 тысяч евро литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР Планета".
Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала – "Россия РТР", Rossija RTR).
Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы. По его словам, требования и ожидания Литвы "лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом", и вне европейских ценностей.
Он добавил, что "это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России". Он напомнил, что у литовских телезрителей программы ВГТРК пользуются популярностью.
В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".