Литовскую компанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала

ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла в среду решение назначить штраф в размере 150 тысяч евро литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР Планета".

"Комиссия по телерадиовещанию Литвы на заседании в среду приняла решение назначить ЗАО Init штраф в размере 150 тысяч евро, который должен быть выплачен в госбюджет в течение трех месяцев со дня назначения штрафа. Данное решение принято на основании нарушений закона об информировании, а также за невыполнение решения комиссии остановить свободную трансляцию телеканала "РТР Планета", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала – "Россия РТР", Rossija RTR).

Комиссия уже дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей.

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы. По его словам, требования и ожидания Литвы "лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом", и вне европейских ценностей.

Он добавил, что "это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России". Он напомнил, что у литовских телезрителей программы ВГТРК пользуются популярностью.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин.

В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".