В ОП прокомментировали введение возрастных ограничений в WhatsApp в Европе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Возрастные ограничения в мессенджере WhatsApp, которые были введены для европейского региона, будет сложно реализовать на практике, тем не менее Россия должна задуматься о развитии собственных альтернатив западным социальным сетям, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее в блоге компании WhatsApp было опубликовано заявление о том, что мессенджер ввел возрастное ограничение для использования в Европе и теперь будет недоступным для лиц младше 16 лет. О том, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации, в сообщении не уточняется. При этом, согласно заявлению компании, пользователи из других стран могут продолжить использовать WhatsApp после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству их страны.

"Они это написали, но не уточнили, как будет проводиться проверка реального возраста. Это красивая декларация, которая пока что плохо реализуема на практике", — считает Малькевич.

Он привел в пример политику iTunes, где также существуют возрастные ограничения. По словам общественника, как дети, так и их родители указывают не соответствующий реальному год рождения ребенка и получают доступ к приложениям Apple. Он уточнил, что никакой верификации при этом не происходит, система принимает указанные пользователем ложные данные.

Малькевич обратил внимание на то, что российскому государству и бизнесу необходимо заняться развитием собственных альтернатив западным соцсетям на тот случай, если они решат ввести ограничения для россиян в рамках санкционной политики.

"Это как проверка граней допустимого. Давайте мы посмотрим на все эти инновации WhatsApp как на тестирование к тому, что эта компания может все… От своенравия западных товарищей у нас защиты нет", — считает Малькевич.

Он также отметил, что компания WhatsApp не предоставила ФСБ доступ к базе данных своих пользователей. Тем не менее, по словам общественника, данные зарегистрированных в мессенджере россиян могут быть доступны другим заинтересованным лицам вне страны.

В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.