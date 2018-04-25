Во Львове уволили депутата горсовета, опубликовавшую поздравление Гитлеру

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Депутата Львовского городского совета от националистической партии "Свобода" и по совместительству учительницу истории Марьяну Батюк уволили из школы за поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера, сообщила пресс-служба львовской мэрии.

Директор школы № 100 вручил ей приказ об увольнении и трудовую книжку, говорится в сообщении.

Как рассказывало издание Zaxid.net, 20 апреля Батюк опубликовала на своей странице в Facebook фотографию Гитлера с подписью "Великий человек, как ни крути". Позже пост исчез, а сама Батюк заявила, что ее страницу взломали.

По данным мэрии, депутат отказалась предоставить специалистам доступ к своей странице для проверки на предмет взлома.

Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году. Среди ее инициатив — вывешивание красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) на башне львовской ратуши и флагштоке на Высоком замке, а также идея запретить исполнение песен на русском языке.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

