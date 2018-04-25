Киев объявил в розыск около шести тысяч оставшихся в Крыму военных

Военнослужащие ВМС Украины во время церемонии поднятия российского флага на территории Академии военно-морских сил им. П.С. Нахимова в Севастополе

Военнослужащие ВМС Украины во время церемонии поднятия российского флага на территории Академии военно-морских сил им. П.С. Нахимова в Севастополе

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Киев объявил в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу и остались в Крыму после отвода воинских частей с полуострова, сообщается на сайте МВД Украины.

Кроме того, Национальная полиция Украины создала реестр участников самообороны Крыма.

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом Александра Витко.

Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Местные власти инициировали плебисцит после госпереворота на Украине.

Киев по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.