Глава Минсельхоза Литвы уйдет в отставку после скандала с землей

ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил в среду в правительстве, что министр сельского хозяйства балтийской республики Бронюс Маркаускас, связанный со скандальной историей с землей, принял решение уйти в отставку.
"В правовом государстве вину лица определяют правоохранительные органы и суд. Министр правоохранительными органами ни в чем не обвинялся. Не существует признаков о возможной криминальной деятельности, нет угрозы административной ответственности. Министр ничего не украл. Другой момент – к должности министра выдвигаются высокие требования, в отличие от простого фермера. Не может возникнуть ни одного сомнения как в отношении министра, так и к работе всего правительства", — заявил Сквернялис.
В Литве президент назначает и увольняет министров по предложению премьер-министра.
Раннее в литовских СМИ появилась информация о том, что мать министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса на протяжении 5-6 лет пользуется несколькими участками земли в Клайпедском районе без разрешения их владельцев. В то же время она получает за эту землю выплаты из Национального земельного агентства.