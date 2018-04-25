В Евросоюзе назвали страну с самыми большими долгами

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о величине государственного долга стран, входящих в ЕС.

Наибольший объем госдолга по отношению к ВВП оказался у Греции — 178,6 процента. На второй и третьей позициях — Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

Эстония с уровнем госдолга в девять процентов от ВВП заняла последнее место.

В целом в 2017 году соотношение госдолга и ВВП среди членов ЕС уменьшилось с 83,3 до 81,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года, говорится в документе.