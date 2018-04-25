Посол США заявил, что избирать премьера Армении на улице недемократично

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. США считают недемократичным избирать кандидата в премьеры Армении на улице, во время митинга, заявил в среду посол США в Ереване Ричард Миллз.

Ранее в среду исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы. При этом Пашинян заявил, что оппозиция будет их бойкотировать, если они пройдут при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию. Ранее он заявлял, что после отставки в понедельник премьера Саргсяна главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", которого выберут демонстранты на площади, а затем должно быть сформировано временное правительство и назначены внеочередные выборы.

"Демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона, правительство обязано обеспечить максимально хорошо общественный порядок и безопасность. Я уверен, что избрание кандидата в премьер-министры на улице, во время митинга, не является путем демократии или ее укрепления", — цитирует пресс-служба кабмина Армении слова посла.

Он заявил об этом на встрече с врио главы армянского кабмина Кареном Карапетяном. В сообщении отмечается, что американский посол призвал решать все проблемы в рамках конституции, подчеркнув, что альтернативы диалогу для урегулирования политической ситуации нет.

Кандидата в премьеры может предложить любая из фракций парламента Армении.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.