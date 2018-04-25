Палестинский журналист умер от ран, полученных в ходе протестов в Газе

ГАЗА, 25 апр — РИА Новости. Палестинский фотокорреспондент скончался от ранений, которые он получил при освещении массовых протестов на границе сектора Газа с Израилем, сообщил местный профсоюз журналистов.

Ахмед Абу Хусейн, попавший под огонь израильских войск, стал вторым сотрудником СМИ, который погиб за время начавшихся в конце марта выступлений под общим названием "Великий марш возвращения".

"В больнице Тель ха-Шомер скончался журналист из сектора Газа Ахмед Абу Хусейн после двух недель борьбы за жизнь. Он был ранен огнем израильских солдат, работая на востоке города Джебалии", — сказано в пресс-релизе.

По данным СМИ, 25-летний Абу Хусейн работал фотокорреспондентом в местном информационном агентстве. Его вывезли на лечение на Западный берег реки Иордан, откуда переправили в израильскую клинику.

В протестных акциях, которые приобретают наибольший размах по пятницам, перерастая в столкновения с израильскими войсками, погибли четыре десятка палестинцев, сотни получили ранения.