США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, заявили в Госдепе

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему, заявил на пресс-конференции в Женеве помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"США не собираемся вновь проводить переговоры по СВПД или менять его условия. Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений", — сказал он.

По его словам, цель США — остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.