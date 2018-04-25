В ДНР обвинили военных НАТО в обстреле Ясиноватой

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило военнослужащих НАТО в обстреле города Ясиноватая.
"По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину", — заявил Басурин журналистам.
Он отметил, что эти комплексы уже установили в нескольких километрах севернее Донецка.
"В настоящее время данные комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке", — уточнил Басурин.
Он подчеркнул, что подразделения ДНР соблюдают минские договоренности и используют для подавления огня украинских силовиков только разрешенное вооружение.