В ДНР обвинили военных НАТО в обстреле Ясиноватой

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (247)

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило военнослужащих НАТО в обстреле города Ясиноватая.

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал журналистам, что сегодня утром город обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

"По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину", — заявил Басурин журналистам.

Он отметил, что эти комплексы уже установили в нескольких километрах севернее Донецка.

"В настоящее время данные комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке", — уточнил Басурин.

Он подчеркнул, что подразделения ДНР соблюдают минские договоренности и используют для подавления огня украинских силовиков только разрешенное вооружение.