На Украине объявили набор сотрудников в "патрульную полицию Крыма"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя". Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД страны.

Он уточнил, что ведомство открывает 60 офицерских должностей. По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали с его территории.

Глава Нацполиции также заявил, что вновь сформированная структура на ротационной основе начнет патрулировать три основные дороги, которые соединяют Украину с полуостровом. Стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца года.

"Патрульная полиция" — не первая виртуальная структура, придуманная киевскими властями. Так, в столице страны уже несколько лет работает "прокуратура Автономной Республики Крым", а президент Петр Порошенко имеет собственного "полномочного представителя" по делам полуострова.

В Крыму инициативы Киева неоднократно высмеивали. В январе вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский заявил, что украинские полицейские могут нарисовать в центре Киева контур полуострова и ездить по нему на единственной оставшейся патрульной машине.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, сравнил идею о создании новых подразделений с космической программой. Он отметил, что Украине до Крыма — как до Луны.