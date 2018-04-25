Актер Сами Насери назвал санкции против России преувеличенными

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Французский актер, звезда франшизы "Такси" Сами Насери считает, что санкции в отношении России "слишком преувеличены" и надеется, что чемпионат мира по футболу 2018 года откроет болельщикам-европейцам глаза на Россию.

"Я не занимаюсь политикой, но все же считаю, что санкции в отношении России слишком преувеличены", — сказал актер в интервью РИА Новости.

Насери отметил, что он в России живет уже 10 месяцев, был в Крыму и говорит всем своим друзьям, что везде "совершенно безопасно".

"Я буду представлять на чемпионате мира старейшую марку советских часов "Ракета", они были у Гагарина во время полета. Надеюсь, что чемпионат мира откроет европейцам-болельщикам глаза на Россию", — добавил актер.

Насери — член жюри конкурса короткого метра Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходит в столице с 19 по 26 апреля.