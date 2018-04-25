"Под откос": в Раде рассказали о возможном распаде Украины

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Политический курс, которым следует Украина, может привести ее к распаду, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

По мнению политика, система государственной власти на Украине нуждается в кардинальных изменениях. В противном случае "изменятся просто субъекты коррупционных сделок", а "страна будет дальше катиться под откос", считает он.

"Проблема не в персоналиях, проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадет в парламент. А тот же курс декларирует ряд действующих политиков", — отметил депутат.

Мураев также считает, что действующая система власти может спровоцировать распад государства.

"У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса и все регионы начнут проситься в стороны", — заметил парламентарий.

На Украине неоднократно заявляли о негативных последствиях, к которым может привести политический кризис в стране. Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подчеркивал, что действия киевской власти "разорвут страну в клочья". По словам бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, государство может исчезнуть с карты мира "от массовой коррупции и разочарования". Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос говорил о том, что Украина превратится в "испытательный полигон" и повторит судьбу Югославии.