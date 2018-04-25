Украина пустит с молотка завод, строивший авианосцы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на торги. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что собственником имущества является государство в лице концерна "Укроборонпром". Причиной продажи стала задолженность предприятия по выплате заработной платы своим работникам в размере 30,2 миллиона гривен.

На продажу выставлены административный бытовой корпус площадью 15026,6 квадратного метра, достроенная набережная с берегоукреплением, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения.

В октябре прошлого года в "Укроборонпроме" сообщили, что завод в Николаеве остановился, его счета арестованы, а задолженность по заработной плате превысила 58 миллионов гривен. В декабре премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова. В ответ на это Романов пояснил, что причиной задолженности по выплате зарплаты на заводе является "отсутствие заказов и расходование ресурсов на содержание недостроенного крейсера "Украина", проект которого был заморожен из-за отсутствия финансирования.