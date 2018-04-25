США не заинтересованы в новой гонке вооружений, заявили в госдепе

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. США не заинтересованы в новой гонке вооружений и продолжат выполнять свои обязательства в рамках СНВ-3 (Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений), заявила и.о. помощника госсекретаря по контролю над вооружениями Анита Фридт в ходе мероприятия "на полях" второго подготовительного комитета к конференции по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) — 2020.

"США не заинтересованы в новой гонке вооружений. Учитывая ухудшающуюся обстановку, необходимо указать, что США могут уверенно отвратить, и если понадобиться, ответ на угрозы ограниченного использования ядерного оружий", — сказала она.

Фридт отметила, что США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия против неядерных государств в соответствии со своими обязательствами по ДНЯО. Кроме того, страна сократила свои запасы ядерного оружия на 88% от пиковых данных времен "холодной войны".

По словам и.о. помощника госсекретаря, США при этом продолжат выполнять свои обязательства по Договору о стратегических СНВ. "Программа по модернизации ядерного потенциала идет в соответствии с нашими обязательствами в рамках СНВ. Мы не планируем увеличивать наши стратегические силы", — подчеркнула представитель госдепа.