В Армении депутат правящей коалиции перешел на сторону оппозиции

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Депутат армянского парламента от входящей в правящую коалицию партии "Дашнакцутюн" Сурен Манукян заявил, что присоединяется к акциям протеста в Ереване.

"Я, Сурен Манукян, нахожусь в командировке в Батуми с 22 по 26 апреля, участвую в мероприятии в рамках ПА НАТО, но внимательно слежу за происходящими в Армении событиями и выражаю свою солидарность с народной революцией и ее лидером Николом Пашиняном", — написал Манукян на своей странице в Facebook.

Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте состоит из семи депутатов. Для избрания Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой лидером оппозиции фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент сорок голосов.

Ранее глава фракции от правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что депутаты РПА не намерены переходить на сторону оппозиции.

Отставка Саргсяна

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, а 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

Пашинян заявил, что главой правительства должен быть избран "кандидат от народа". Затем, по его мнению, следует сформировать временное правительство и назначить внеочередные парламентские выборы. При этом он пообещал бойкотировать выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию.