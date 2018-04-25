В Армении депутат правящей коалиции перешел на сторону оппозиции

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Депутат армянского парламента от входящей в правящую коалицию партии "Дашнакцутюн" Сурен Манукян заявил, что присоединяется к акциям протеста в Ереване.
52.3%Да, это соседняя страна
47.7%Нет, не интересуюсь
Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте состоит из семи депутатов. Для избрания Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой лидером оппозиции фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент сорок голосов.
Ранее глава фракции от правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что депутаты РПА не намерены переходить на сторону оппозиции.
Отставка Саргсяна
Пашинян заявил, что главой правительства должен быть избран "кандидат от народа". Затем, по его мнению, следует сформировать временное правительство и назначить внеочередные парламентские выборы. При этом он пообещал бойкотировать выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию.