Протестующие перекрыли трассу, ведущую из Еревана на северо-восток Армении

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Участники маршей протеста в столице Армении вышли на трассу Ереван-Севан и перекрыли её, передает корреспондент РИА Новости.

Эта трасса имеет большое значение, так как связывает столицу страны с северо-востоком, в частности, с городами Севан и Дилижан.

Сейчас протестующие идут по трассе и скандируют "Отвергни сержикова Карена!" (то есть и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, считающегося преемником прежнего премьера Сержа Саргсяна). Также маршами протеста охвачены многие улицы в центре и на окраине Еревана, в том числе основная дорога в аэропорт "Звартноц".

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.