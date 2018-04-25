Протестующие перекрыли трассу, ведущую из Еревана на северо-восток Армении

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Участники маршей протеста в столице Армении вышли на трассу Ереван-Севан и перекрыли её, передает корреспондент РИА Новости.
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Сейчас протестующие идут по трассе и скандируют "Отвергни сержикова Карена!" (то есть и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, считающегося преемником прежнего премьера Сержа Саргсяна). Также маршами протеста охвачены многие улицы в центре и на окраине Еревана, в том числе основная дорога в аэропорт "Звартноц".
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.