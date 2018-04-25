Додон: Кишинев и Тирасполь должны приложить усилия для работы миротворцев

КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны приложить "обоюдные усилия" для стабильной работы миротворческой операции и Объединенной контрольной комиссии, написал молдавский президент Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

"Обсудили ситуацию вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, являющейся гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога. Сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и её руководящего органа в лице Объединенной контрольной комиссии в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года", — написал Додон по итогам встречи с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским в Бендерах.

По его словам, лидеры выразили признательность России за деятельность миротворцев, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, и "прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре". Стороны отметили, что нужно принять меры по нормализацию работы делегации России в полном составе в рамках ОКК.

"Мы также высказались против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы исключительно мирными средствами", — заявил молдавский президент.

Это первая в этом году встреча двух лидеров. До этого они встречались дважды — 4 января и 30 марта 2017 года.

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент. Авторы документа призвали преобразовать российскую миротворческую миссию в гражданскую, под международными мандатом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая 22 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такие призывы упражнениями в дипломатическом искусстве, которые не несут конструктива.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.