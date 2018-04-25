Вето для Киева: Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Венгрия будет против вступления Украины в НАТО, несмотря на внешнее давление, заявил министр иностранных дел Петер Сиярто.

"Венгрия продолжит препятствовать процессу вступления Украины в НАТО, накладывая вето до тех пор, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств", — цитирует Сиярто пресс-служба МИД Венгрии.

Министр подчеркнул, что Будапешт не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов".

В понедельник Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел.

Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках.

В правительствах некоторых стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что он нарушает конституцию и международные обязательства Киева.