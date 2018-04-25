Пашинян получил первое письмо поддержки от местных властей

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян сообщил, что получил от администрации села Кохб на севере страны письмо о поддержке.
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"Городская администрация Кохб Тавушской области присоединяется к общенациональному движению. Мы призываем администрации всех районов присоединиться к общенациональному движению во имя свободной, независимой и демократичной Армении", — говорится в письме, подписанном руководителями общины города, советом старшин и активистами.
Кохб — село, расположенное на северо-востоке Армении, в Ноемберянском районе Тавушской области.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.