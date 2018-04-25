Сторонники Саакашвили на митинге в Киеве потребовали импичмента Порошенко

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят у здания администрации президента в Киеве в среду митинг с требованием импичмента украинского президента Петра Порошенко.
Полиция перекрыла улицу Банковую, поэтому митингующие не могут пройти ближе к зданию администрации президента. Митинг проходит спокойно.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
В Киеве тоже митингуют. И тоже за смену власти. Но, конечно, по масштабам и накалу страстей с событиями в Ереване не сравнить. pic.twitter.com/RDgE6y5G7A— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.