МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин потребовали от крупнейших банков раскрыть информацию о "состоятельных россиянах", связанных с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенаторов.
"Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в России либо обладают значительным политическим влиянием, либо подвержены ему", — говорится в письме. Кроме того, утверждают сенаторы, бизнесмены используют свое богатство, чтобы защитить государство от санкций.
Уайтхаус и Шахин направили письмо трем американским банкам — Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.
Как сообщает агентство, в JPMorgan Chase заявили, что получили и изучили письмо, в других банках ситуацию пока не комментируют.
Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" недружественным актом, который наносит вред отношениям России и США. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, но будет следить за развитием ситуации. Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет", добавил президент.