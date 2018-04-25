МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин потребовали от крупнейших банков раскрыть информацию о "состоятельных россиянах", связанных с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенаторов.

По данным агентства, сенаторы от Демократической партии написали письмо в надежде усилить давление не только на фигурантов так называемого "кремлевского списка", но и на финансовые учреждения. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют запросить правительственное расследование.

"Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в России либо обладают значительным политическим влиянием, либо подвержены ему", — говорится в письме. Кроме того, утверждают сенаторы, бизнесмены используют свое богатство, чтобы защитить государство от санкций.

Уайтхаус и Шахин направили письмо трем американским банкам — Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

Каждый банк просят ответить, проводил ли он за последние пять лет проверку на наличие счетов, которые контролирует кто-либо из "кремлевского списка". Если проверка проводилась, сенаторы требуют предоставить анализ и выводы, если нет — финансовые организации должны ответить, что они делали для того, чтобы выявить связи с россиянами из списка Минфина США.

Как сообщает агентство, в JPMorgan Chase заявили, что получили и изучили письмо, в других банках ситуацию пока не комментируют.

В конце января американский Минфин опубликовал "кремлевский список", в который включил почти все российское руководство и крупных предпринимателей — всего 210 человек. Список подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не означает автоматического введения санкций, но подразумевает, что их могут ввести в будущем.

Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" недружественным актом, который наносит вред отношениям России и США. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, но будет следить за развитием ситуации. Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет", добавил президент.