И.о министра спорта Армении решил уволиться и примкнуть к протестующим

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра спорта и по вопросам молодежи Армении Грачья Ростомян сообщил, что подает в отставку и присоединяется к акциям протеста в Ереване.

"Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина перед армянской государственностью, заявляю, что покидаю пост министра спорта и по вопросам молодежи", — написал Ростомян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что как член партии "Процветающая Армения" прислушался к призыву ее лидера Гагика Царукяна о мобилизации сил и выходит на улицу, чтобы участвовать в акции оппозиции.

В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Карена Карапетяна и лидера акций протеста Никала Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана, после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.