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Владельца подлодки Nautilus осудили пожизненно за убийство журналистки

14:0825.04.2018
(обновлено: 15:13 25.04.2018)
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© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Bax LindhardtИзобретатель Петер Мадсен. Архивное фотоИзобретатель Петер Мадсен. Архивное фото
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Bax Lindhardt

СТОКГОЛЬМ, 25 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена, обвиненного в убийстве шведской журналистки Ким Валль, к пожизненному заключению. Об этом сообщила председатель суда Анетт Бюркё, зачитанный ею вердикт транслировался датскими и шведскими СМИ. 

Полицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена. Архивное фото
© AP Photo / Ritzau Foto/Jacob Ehrbahn
Владелец подлодки Nautilus рассказал, почему расчленил журналистку

После объявления приговора судья дала более детальную мотивацию принятого решения. По ее словам, суд считает преступление "циничным", а сексуальное нападение и убийство журналистки было запланированным и очень жестоким.

"Самое жесткое наказание, которое можно получить (в Дании. — Прим. ред.)", — передавало Радио Дании (DR), публикуя первые комментарии после объявленного приговора. Осужденный, по словам ведущего, слушал приговор с опущенной головой.

Прокуратура настаивала на пожизненном заключении Мадсена. Адвокат обвиняемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что обвинению не удалось доказать вину ее клиента.

Операция по подъему затонувшей частной подлодки Nautilus в порту Копенгагена. Архивное фото
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Jens Noergaard Larsen
Владелец подлодки Nautilus связал смерть журналистки с перепадом давления
Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus, которая вышла в море 10 августа 2017 года. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку наконец нашли. Выяснилось, что субмарина затонула около Копенгагена, а Мадсена спас экипаж находившейся рядом яхты. Тела Валль на борту не нашли, но обнаружили следы ее крови.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла в результате несчастного случая на борту — якобы ей на голову упал тяжелый люк весом 70 килограммов. Тело женщины обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В октябре были обнаружены ноги и голова жертвы, а в ноябре — руки.

По версии прокурора, убийство могло произойти в ночь с 10 на 11 августа — с 22:00 вечера до 10:00 утра. В обнародованных материалах дела говорится, что Мадсен, судя по всему, планировал преступление заранее: на борт своей подлодки он взял нож, пилу, шуруповерт и металлические предметы. 

Полицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена. Архивное фото
© AP Photo / Ritzau Foto/Mogens Flindt
У владельца подлодки Nautilus нашли видео с обезглавливанием женщин
Изобретателя официально обвинили в убийстве шведской журналистки в январе этого года. Следствие считает, что он задушил жертву или перерезал ей горло. Сам Мадсен признает, что расчленил тело журналистки. Однако почему он это сделал, суду выяснить так и не удалось.

Также изобретатель не мог пояснить, почему на половых органах погибшей были найдены следы от уколов острым предметом. Во время суда стало известно, что каких-либо следов ДНК Мадсена на теле Валль не обнаружено, как и следов ДНК Валль на теле изобретателя. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются определенные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.

Слушания в суде так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти Валль. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что части тела слишком долго пролежали в воде.

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