В Индонезии число жертв пожара на нефтескважине возросло до 15

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15, еще 43 человека пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Ранее сообщалось о десяти погибших и нескольких десятках пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.

"Мы продолжаем собирать данные о числе погибших, так как пожар пока не потушен", — приводит агентство заявление ведомства.

Сообщается, что все пострадавшие были распределены по трем близлежащим больницам. К тушению огня подключились пожарные, армия, полиция и волонтеры. Эвакуированы жители расположенных рядом со скважиной поселений.

По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть от искры во время сварочных работ. Также не исключено, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.