В Индонезии число жертв пожара на нефтескважине возросло до 15

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15, еще 43 человека пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Ранее сообщалось о десяти погибших и нескольких десятках пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.
"Мы продолжаем собирать данные о числе погибших, так как пожар пока не потушен", — приводит агентство заявление ведомства.
По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть от искры во время сварочных работ. Также не исключено, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.